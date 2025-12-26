صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت نے منشیات فروش جیل بھجوانے کا حکم دے دیا

  • ملتان
عدالت نے منشیات فروش جیل بھجوانے کا حکم دے دیا

ملتان(کورٹ رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ ملتان نے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برآمدگی کے دو مختلف مقدمات میں گرفتار دو ملزموں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا ہے۔

پولیس تھانہ دہلی گیٹ نے منشیات فروش سہیل، قربان اور عبدالرحمان کو گرفتار کیا تھا۔ ملزموں سے 2 کلو گرام سے زائد چرس اور شراب برآمد کی گئی تھی۔ عدالت نے مزید تفتیش اور برآمدگی نہ ہونے کی بنیاد پر ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ منظور کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ہے تاکہ قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ