صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ میں کرسمس کی تقریب،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی شرکت

  • ملتان
سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ میں کرسمس کی تقریب،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی شرکت

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی ہدایت پر کرسمس ڈے کے موقع پر سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میڈم قدسیہ ناز اور ڈی پی او منصور قمر نے شرکت کی۔ اس موقع پر کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ مہمانانِ خصوصی نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے چرچ انتظامیہ کے ساتھ کرسمس کے انتظامات اور سکیورٹی کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ مذہبی تقریبات کے دوران مکمل سہولیات اور امن و امان یقینی بنائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ