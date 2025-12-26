صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھلا مین ہول حادثات کا سبب بن سکتا ہے : ڈپٹی کمشنر

  • ملتان
کھلا مین ہول حادثات کا سبب بن سکتا ہے : ڈپٹی کمشنر

ہر جگہ مین ہول کورز لگائے جائیں :خالد جاوید نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کردی

وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر قیادت مین ہول کورز نصب کرنے کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان، اے سی انعم اکرم، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید، سی او بلدیہ بوریوالا امتیاز جوئیہ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کسی بھی علاقے میں کھلا مین ہول حادثات کا سبب بن سکتا ہے اور شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے ۔ متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ ہر جگہ مین ہول کورز لگائے جائیں اور کسی بھی غیر احتیاطی صورتحال کی صورت میں ذمہ دار افسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ