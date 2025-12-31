صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی وفد کی ڈی پی او سے ملاقات امن وامان کے امور پر تبادلہ خیال

  • ملتان
جے یو آئی وفد کی ڈی پی او سے ملاقات امن وامان کے امور پر تبادلہ خیال

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)جمیعت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی راہنما اور صوبائی سیکرٹری جنرل پنجاب حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار کی قیادت میں مرکزی اور ۔۔۔

مقامی قائدین پر مشتمل وفد نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملکی، علاقائی صورتحال اور امن و امان کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔مولانا حافظ نصیر احمد احرار نے حالیہ سیلاب کے دوران وہاڑی پولیس کی جانب سے متاثرین کے لیے کی گئی۔ امدادی سرگرمیوں اور ضلع میں منشیات و جرائم میں نمایاں کمی پر ضلعی پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر ضلعی جنرل سیکرٹری جمیعت علماء اسلام مولانا عمر فاروق نعمانی نے علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ڈی پی او نے کہا کہ علماء کرام معاشرے میں امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آج سے ڈبل ڈیکربس سروس کا آغاز

کراچی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ سیل کرنے کا معاملہ:ایف آئی اے عجلت میں کارروائی نہ کرے،میئر کا خط

ہمدرد فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ پروگرام،125طلبہ منتخب

میئر نے کڈنی ہل پارک میں ڈیڑھ ایکڑ پر محیط برڈ آئیوری کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

وزیر داخلہ سندھ کا پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کے جامع جائزہ کا اجلاس

حکومت ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات دینے سے گریزاں، منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر