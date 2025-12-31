صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلاء کے مسائل کا عملی حل پہلی ترجیح، مطلوب حسین جوئیہ

  • ملتان
وکلاء کے مسائل کا عملی حل پہلی ترجیح، مطلوب حسین جوئیہ

وہاڑی (خبرنگار )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی کے جنرل سیکرٹری کے امیدوار مطلوب حسین جوئیہ ایڈووکیٹ نے اپنے انتخابی بیان میں کہا ہے کہ بار کی مضبوطی، وکلاء کے مسائل کا عملی حل اور ۔۔۔

نوجوان وکلاء کی فلاح ان کی پہلی ترجیحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار وہاڑی صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ وکلاء کی اجتماعی آواز ہے ، جس کے وقار، خودمختاری اور اتحاد کے لیے بھرپور جدوجہد ناگزیر ہے ۔مطلوب حسین جوئیہ نے کہا کہ منتخب ہونے کی صورت میں وکلاء کے بنیادی مسائل، چیمبرز، لائبریری، بار روم سہولیات، مالی شفافیت اور سینئر و جونیئر وکلاء کے درمیان مضبوط ربط کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے ۔ انہوں نے نوجوان وکلاء کی پیشہ ورانہ تربیت، رہنمائی اور فلاحی سکیموں کے اجراء کو بھی اپنے منشور کا اہم حصہ قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 170 سکولوں میں نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز منظور

ڈپٹی کمشنر کا اے سی کیساتھ تحصیل ہسپتال وزیر آ باد کا دورہ

پی ایم اے گوجرانوالہ کی نئی رجیم نے حلف اٹھا لیا

یورپ میں گجرات کی ایکسپورٹس بڑھانا چاہتا ہوں :محمد ناصر

راہوالی:وارڈ4 میں نالیاں بند ، پا نی جمع ، شہریوں کو مشکلات

حافظ آباد:بائی پا س ریلوے لائن فلائی اوور ٹریفک کیلئے اوپن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر