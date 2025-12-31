صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل درخت سے ٹکرانے سے خاتون سمیت دو افراد زخمی

  • ملتان
موٹرسائیکل درخت سے ٹکرانے سے خاتون سمیت دو افراد زخمی

چھب کلاں (نامہ نگار)نواحی گاؤں 109پندرہ ایل رسالہ والے پُل کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سوار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی جس سے نوجوان اور خاتون شدید زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد دونوں کوتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں چنوں منتقل کر دیا۔

نواحی گاؤں 109پندرہ ایل رسالہ والے پُل کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سوار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی جس سے نوجوان اور خاتون شدید زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد دونوں کوتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں چنوں منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آج سے ڈبل ڈیکربس سروس کا آغاز

کراچی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ سیل کرنے کا معاملہ:ایف آئی اے عجلت میں کارروائی نہ کرے،میئر کا خط

ہمدرد فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ پروگرام،125طلبہ منتخب

میئر نے کڈنی ہل پارک میں ڈیڑھ ایکڑ پر محیط برڈ آئیوری کا سنگِ بنیاد رکھ دیا

وزیر داخلہ سندھ کا پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کے جامع جائزہ کا اجلاس

حکومت ٹاؤن چیئرمینز کو اختیارات دینے سے گریزاں، منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر