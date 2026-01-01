صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی میں اضافہ

  • ملتان
کوٹ ادو میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی میں اضافہ

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع کوٹ ادو اور گردونواح میں موسم سرما کی پہلی رم جھم بارش کے بعد سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ۔۔۔

 بارش کے باعث موسم خوشگوار ہوا جس کی وجہ سے شہریوں کی نقل و حرکت کم دیکھی گئی اور بازاروں و دفاتر میں حاضری معمول سے کم رہی۔ شہریوں نے گھروں، دکانوں اور گلی محلوں میں آگ جلا کر سردی سے بچاؤ کیا جبکہ چائے کی دکانوں پر رش بڑھ گیا۔زرعی ماہرین کے مطابق یہ بارش گندم، چارہ اور دیگر ربیع کی فصلوں کے لیے نہایت مفید ہے اور زمین میں نمی برقرار رہنے سے فصلات کی بہتر نشوونما متوقع ہے ۔ ماہرین صحت نے بتایا کہ بارش کے بعد فضائی آلودگی اور گردوغبار میں کمی آئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن