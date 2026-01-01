صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی زمیندار کے ڈیرے سے لکڑی برآمد

  • ملتان
ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی زمیندار کے ڈیرے سے لکڑی برآمد

وہاڑی،گگومنڈی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار)رینج افسر جنگلات جاوید رضا کی نگرانی میں فاریسٹ گارڈز نے۔۔

 موضع سلدیرا میں زمیندار ضیغم نعیم خان کے ڈیرہ سے لاکھوں روپے مالیت کی مسروقہ لکڑی برآمد کر لی۔کارروائی میں فاریسٹ گارڈز محمد نعیم، محمد حنیف اور سجاد حمید نے نہر 4-5L کے کناروں سے چوری شدہ 2 لاکھ 45 ہزار روپے مالیت کے درخت برآمد کیے ۔ تھانہ فتح شاہ پولیس نے فاریسٹ گارڈ محمد عمران کی مدعیت میں ضیغم نعیم خان اور ظفر بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن