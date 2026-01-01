صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹر میں گر کرجاں بحق بچے کے ورثاء کی 10 لاکھ روپے امداد

  • ملتان
گٹر میں گر کرجاں بحق بچے کے ورثاء کی 10 لاکھ روپے امداد

متوفی 7سالہ ریحان کے والد کا چیک ملنے پر وزیر اعلیٰ ودیگر حکام سے اظہار تشکر

دھنوٹ (نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والے سات سالہ ریحان کے ورثاء کو مالی امداد فراہم کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر چودھری اشرف گجر، اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا اصغر اقبال لغاری، سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک شاہ محمد جوئیہ، ضلعی رہنما شہید کانجو گروپ ،چودھری محمد کاشف اسلام اور چیف آفیسر ضلع کونسل کے علاوہ مقامی پٹواری اور صحافی بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ریحان کے والد اللہ رکھا کو 10 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ چیک وصول کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمٰن خان کانجو، محمد کاشف اسلام اور وسیب اتحاد کی مقامی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن