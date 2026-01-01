مرکزی مسلم لیگ وہاڑی کی یومِ تاسیس تقریب، حلف برداری
ریاستی اداروں اور پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین، عوامی خدمت کا عزم
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع وہاڑی کے زیر اہتمام یومِ تاسیس کی تقریب اور نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں عبدالغفار بہاولپوری نے خصوصی شرکت کی۔انہوں نے اپنے خطاب میں جماعت کے قیام، نظریاتی بنیادوں اور عوامی خدمت کے مشن پر روشنی ڈالی، جبکہ قومی اور سکیورٹی اداروں خصوصاً پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔تقریب میں جنرل سیکرٹری رانا محمد شفیق، صدر ملک زاہد علی، فیصل حسین، معزز علماء کرام اور دیگر جماعتی رہنماؤں نے شرکت کی۔ نو منتخب عہدیداران نے آئین کی پاسداری، نظم و ضبط اور عوامی خدمت کے عزم کے تحت حلف اٹھایا۔شرکاء کو پیغام دیا گیا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے ۔ آخر میں ضلعی قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جماعت نظریاتی سیاست اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔