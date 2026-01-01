ماچھیوال میں غیر معیاری گھی اور آئل سے کھانوں کی تیاری
آلو والی چپس، نان، رول، پاپڑ ، سلنٹیاں تیار،شہری پیٹ کے امراض کا شکار
ماچھیوال (نامہ نگار)ماچھیوال اور گردونواح میں مختلف ریڑھیوں پر غیر معیاری مضر صحت گھی اور آئل سے آلو والی چپس، آلو والے نان، آلو والے رول، پاپڑ اور سلنٹیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ ریڑھیوں پر غیر معیاری کیچپ اور مایونیز بھی استعمال کیا جا رہا ہے ، جو صحت عامہ کے اصولوں کے منافی ہے ۔شہریوں کے مطابق ان غیر معیاری اشیاء کے استعمال سے لوگ پیٹ کی موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ متاثرہ شہریوں میں بلال، عدنان، عابد، غفور اور احمد شامل ہیں جنہوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور غیر معیاری گھی اور آئل سے تیار ہونے والے کھانے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ شہریوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صحت عامہ شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے ۔