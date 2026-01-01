ای بزنس پنجاب پورٹل کو بروقت چیک کرنے کی ہدایت
ڈی سی وہاڑی کا این او سی کے اجراء ، شہر کی بیوٹیفکیشن سے متعلق منصوبوں کا جائزہ
وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی )ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت دو اہم اجلاس منعقد ہوئے جن میں ای بزنس پنجاب پورٹل کے تحت کاروبار کیلئے این او سی کے اجراء اور شہر کی بیوٹیفکیشن سے متعلق منصوبوں پر پیش رفت کا جامع جائزہ لیا گیا، ای بزنس اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ پورٹل کو بروقت چیک کیا جائے تاکہ درخواستوں پر تاخیر نہ ہو اور بتایا گیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ای بزنس پورٹل شفاف، تیز رفتار اور ون ونڈو نظام ہے جہاں کاروباری افراد این او سی، اراضی کے استعمال میں تبدیلی اور نقشہ جات کے اجازت ناموں کیلئے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، اجلاس میں واضح کیا گیا کہ 15 ورکنگ ڈیز میں این او سی کا اجراء کیا جا رہا ہے ، مینول فائلنگ ختم کی جا رہی ہے۔