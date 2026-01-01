ہیپی نیو ایئر تقریبات سے غیر قانونی شراب اور اسلحہ برآمد
17 ملزم گرفتار، طفیل، زوار حسین، نعیم، جمشید، اصغر ، غلام فریدودیگر شامل
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ہیپی نیو ایئر کی تقریبات کے دوران منچلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھتے ہوئے پولیس نے ضلع بھر میں منظم کریک ڈاؤن کیا۔ اس دوران 17 ملزموں کو گرفتار کر کے ان سے 701 لیٹر غیر قانونی دیسی شراب اور متعدد غیر قانونی اسلحہ قبضے میں لیا گیا۔گرفتار ملزموں میں محمد طفیل، زوار حسین، محمد نعیم، جمشید، اصغر حسین، غلام فرید، غلام شبیر، ثقلین رضا، محمد مزمل، عاشق حسین، محمد بلال، شہباز، عبدالروف، ایثار القاسمی اور محمد پرویز شامل ہیں۔ برآمد شدہ شراب اور اسلحہ کے پارسل علیحدہ علیحدہ تیار کر کے سر بمہر کر قبضے میں لیے گئے اور PFSA کے لیے نمونہ بھی بھیجا گیا۔ تمام ملزمان کے خلاف غیر قانونی شراب فروخت، منشیات اور اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس نے عوام کو امن و امان کے تحفظ کے لیے ضلع بھر میں مسلسل گشت جاری رکھنے کی ہدایت کی۔