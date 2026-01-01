صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرگ کورٹ نے ایک سال میں 197کیسز نمٹائے

  • ملتان
ڈرگ کورٹ نے ایک سال میں 197کیسز نمٹائے

ملزموں کو 1کروڑ 48لاکھ روپے جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں

ملتان (کورٹ رپورٹر)ڈرگ کورٹ ملتان نے سال 2025 میں 491ڈرگ کیسز میں سے 197کیسز نمٹائے ۔ عدالت میں 315 کیسز کا ٹرائل ابھی جاری ہے ۔ڈرگ کورٹ نے ایک سال کے دوران ملزموں کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 48لاکھ روپے جرمانوں کی سزائیں سنائیں۔ جعلی ادویات بنانے اور فروخت کرنے والے ملزموں کو قید کی سزائیں بھی دی گئیں۔چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان سلیم اللہ خاں نے کیسز کے دوران سخت کارروائی کرتے ہوئے جرمانے اور قید کی سزائیں سنائیں تاکہ منشیات کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن