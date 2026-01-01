ڈرگ کورٹ نے ایک سال میں 197کیسز نمٹائے
ملزموں کو 1کروڑ 48لاکھ روپے جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی گئیں
ملتان (کورٹ رپورٹر)ڈرگ کورٹ ملتان نے سال 2025 میں 491ڈرگ کیسز میں سے 197کیسز نمٹائے ۔ عدالت میں 315 کیسز کا ٹرائل ابھی جاری ہے ۔ڈرگ کورٹ نے ایک سال کے دوران ملزموں کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 48لاکھ روپے جرمانوں کی سزائیں سنائیں۔ جعلی ادویات بنانے اور فروخت کرنے والے ملزموں کو قید کی سزائیں بھی دی گئیں۔چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان سلیم اللہ خاں نے کیسز کے دوران سخت کارروائی کرتے ہوئے جرمانے اور قید کی سزائیں سنائیں تاکہ منشیات کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے ۔