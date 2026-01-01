صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں سکول مراکز کی تشکیل نو اور تعیناتیاں

  • ملتان
ملتان میں سکول مراکز کی تشکیل نو اور تعیناتیاں

اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی تبدیلیوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن ملتان نے ڈی پی آئی سکولز کی ہدایت پر تمام مراکز کی تشکیل نو کرتے ہوئے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل کی تبدیلیاں کر دی ہیں۔جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ماریہ سہو کو سیتل ماڑی مرکز، اسمہ ملک کو انڈسٹریل، فرحانہ کریم کو ایم سی دولت گیٹ، ماہ نور خالد پراچہ کو قطب پور، مہرین اسماعیل کو حرم گیٹ، سمین زہرا کو گلگشت، عائشہ صدیقہ کو نیو ملتان تحصیل ملتان سٹی مرکز، خدیجہ خادم کو رنگیل پور، سدرہ نورین کو طرف دائرہ ملتان ڈسٹرکٹ، تنزیلہ کو نواب پور ملتان صدر مرکز، ارم فاطمہ کو بوسن روڈ ملتان صدر سرکل، صبا محبوب کو ڈومرہ ملتان صدر مرکز، صباحت بتول کو شیر شاہ ملتان صدر مرکز، سارہ حامد کو علی پور، نائلہ اسلم کو قادر پور اور صدف اکرم کو گردیز پور مرکز میں تعینات کیا گیا ہے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور مراکز میں انتظامی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لئے کی گئی ہیں۔ تمام آفیسرز کو اپنے نئے مراکز میں فوری طور پر خدمات انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن