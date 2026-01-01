ملتان میں سکول مراکز کی تشکیل نو اور تعیناتیاں
اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی تبدیلیوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن ملتان نے ڈی پی آئی سکولز کی ہدایت پر تمام مراکز کی تشکیل نو کرتے ہوئے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل کی تبدیلیاں کر دی ہیں۔جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ماریہ سہو کو سیتل ماڑی مرکز، اسمہ ملک کو انڈسٹریل، فرحانہ کریم کو ایم سی دولت گیٹ، ماہ نور خالد پراچہ کو قطب پور، مہرین اسماعیل کو حرم گیٹ، سمین زہرا کو گلگشت، عائشہ صدیقہ کو نیو ملتان تحصیل ملتان سٹی مرکز، خدیجہ خادم کو رنگیل پور، سدرہ نورین کو طرف دائرہ ملتان ڈسٹرکٹ، تنزیلہ کو نواب پور ملتان صدر مرکز، ارم فاطمہ کو بوسن روڈ ملتان صدر سرکل، صبا محبوب کو ڈومرہ ملتان صدر مرکز، صباحت بتول کو شیر شاہ ملتان صدر مرکز، سارہ حامد کو علی پور، نائلہ اسلم کو قادر پور اور صدف اکرم کو گردیز پور مرکز میں تعینات کیا گیا ہے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور مراکز میں انتظامی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لئے کی گئی ہیں۔ تمام آفیسرز کو اپنے نئے مراکز میں فوری طور پر خدمات انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے ۔