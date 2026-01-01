صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکوکی کارروائیاں،5بجلی چور پکڑ لئے ، حوالات میں بند

  • ملتان
میپکوکی کارروائیاں،5بجلی چور پکڑ لئے ، حوالات میں بند

بستی بھاٹی میتلا،ڈھول،عاربی لون، نورنگ والا سے 48صارف پکڑے گئے

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)، رینجرز اور پولیس فورسز نے شاہ صدر دین سب ڈویژن ڈی جی خان کے علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے 5 بجلی چور موقع سے گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیئے ۔ایکسین ڈی جی خان ڈویژن انجینئر عزیزالرحمن اور ایس ڈی او شاہ صدر دین سب ڈویژن شہباز احمد بھٹی نے شاہ صدر دین، بستی بھاٹی میتلا، بستی ڈھول 1، بستی ڈھول 2، بستی عاربی لون اور بستی نورنگ والا میں 48 افراد کو ڈائریکٹ ایل ٹی لائنوں سے کنڈیاں لگاکر اور میٹروں میں خرابی کر کے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔آپریشن کے دوران 28 غیر قانونی میٹرز، بستی بھاٹی میتلا اور بستی ڈھول میں نصب 3 ٹرانسفارمرز اور 1500 فٹ ایل ٹی کنڈکٹر قبضہ میں لئے گئے ۔ رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے 10 لاکھ روپے واجبات/بقایاجات وصول کر کے خزانے میں جمع کروائے گئے ۔میپکو کی ٹیم نے بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کروانے کے لئے متعلقہ پولیس سٹیشنوں میں درخواستیں بھیج دی ہیں تاکہ قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن