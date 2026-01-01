صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی بورڈ ملتان کیلئے ساڑھے 3کروڑ کے فرنیچر کی خریداری

  • ملتان
تعلیمی بورڈ ملتان کیلئے ساڑھے 3کروڑ کے فرنیچر کی خریداری

امتحانات کی بہتری کیلئے کرسی، کمپیوٹر، سٹیشنری اور دیگر اشیاء خریدی جائیں گی

ملتان (خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان نے امتحانات کے احسن انعقاد اور دفتری ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ساڑھے تین کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اشیاء خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ بورڈ انتظامیہ نے باضابطہ درخواستیں طلب کر لی ہیں اور ٹینڈر جاری کر دیا ہے ۔جاری کردہ ٹینڈر کے مطابق مجموعی تخمینہ لاگت تین کروڑ 72 لاکھ 35 ہزار 206 روپے مقرر کی گئی ہے ، اور نرخ نوے ماہ (90 ماہ) کے لئے قابلِ قبول ہوں گے ۔ بورڈ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ تمام حصہ لینے والی فرمیں تازہ بینک گارنٹی یا کال ڈیپازٹ مقررہ شرائط کے مطابق ارسال کریں، بصورت دیگر ٹینڈر ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔ٹینڈر کے تحت 6ہزار امتحانی کرسیوں، کمپیوٹر سکرینز، کمپیوٹر سکین سسٹمز، سٹیشنری، سپورٹس اور جمناسٹک آئٹمز، انورٹرز اور بیٹریوں سمیت دیگر جنرل اور متفرق اشیاء خریدی جائیں گی۔

 

