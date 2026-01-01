خاتون سے نوسربازی کی واردات موبائل،اے ٹی ایم کارڈ سے محروم
ملتان (کرائم رپورٹر)خاتون سے نوسربازی کے ذریعے موبائل فون اور اے ٹی ایم کارڈ ہتھیانے کے الزام میں نامعلوم خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔
۔ چہلیک پولیس کو رضیہ سلطانہ نے بتایا کہ وہ کارڈیالوجی ہسپتال سے شہباز شریف ہسپتال جانے کے لئے رکشے میں سوار ہوئیں۔ رکشے میں پہلے سے دو خواتین موجود تھیں جنہوں نے راستے میں باتوں میں الجھا کر نوسربازی کی۔مدعیہ کے مطابق ملزموں نے موقع پاکر ان کے پرس سے موبائل فون اور اے ٹی ایم کارڈ نکال لئے اور فرار ہو گئیں۔