پنجاب ڈویلپمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، غیر قانونی تعمیرات پرمقدمہ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پنجاب ڈویلپمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔۔۔

بی زیڈ پولیس کو الیاس نے بتایا کہ ملزم افراسیاب نے غیر قانونی تعمیرات کیں، جن پر متعلقہ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے عمارت کو سرکاری طور پر سیل کر دیا تھا۔ مدعی کے مطابق ملزم نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرکاری سیل کو خود ہی ڈی سیل کر دیا اور دوبارہ تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع کا جائزہ لیا اور شواہد اکٹھے کئے ۔ 

 

