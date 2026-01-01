نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ
2026 تعلیمی ترقی اور سپیشل بچوں کے لئے خوشیوں کا سال ہوگا
ملتان (خصوصی رپورٹر)سی ای او ایجوکیشن ملتان ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ نے کہا ہے کہ حکومتِ پاکستان اور حکومتِ پنجاب نابینا اور سپیشل افراد کے لئے بہترین پیکیج لے کر آ رہی ہے ۔ 2026 تعلیمی ترقی اور سپیشل بچوں کیلئے خوشیوں کا سال ہوگا کیونکہ حکومت پنجاب ان کیلئے بے شمار سہولیات اور مؤثر پالیسیاں متعارف کرا رہی ہے ۔ڈاکٹر صفدر کے مطابق یہ افراد کسی بھی بینا شہری سے کم نہیں، اور ان میں قائداعظم کے ڈسپلن، اتحاد اور تنظیم کے تمام پہلو نظر آتے ہیں۔ پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے جو نابینا افراد کی بہترین تعلیم و تربیت فراہم کر رہا ہے ۔محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں ڈی او سپیشل ایجوکیشن ذیشان احمد اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس چوک کمہارنوالہ سرکل محمد قذافی نے کہا کہ سب کو مل کر نابینا افراد کو کارآمد شہری بنانا ہے ۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں روزگار کے بہترین مواقع فراہم کئے جائیں گے۔ ڈائریکٹر بلائنڈ سینٹر مسز سعدیہ کرمانی نے نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے جوڑنے اور قائد کے خوابوں کی تکمیل پر زور دیا۔ تقریب میں نابینا افراد نے ٹیبلوز، خاکے اور تقاریر پیش کیں اور خوب داد وصول کی۔