فنڈز کی عدم دستیابی،سٹی جوڈیشل کمپلیکس کا منصوبہ سست روی کا شکار
ٹاور کی 10منزلیں مکمل، گرے سٹرکچر تیار، تخمینہ ساڑھے 5ارب روپے رکھا گیا تھا، فنشنگ کیلئے 3ارب روپے درکار، تعطل کے سبب مزید 2سال لگ سکتے ہیں
ملتان(کورٹ رپورٹر)سٹی جوڈیشل کمپلیکس کا منصوبہ 2025 میں بھی مکمل نا ہوسکا ، فنڈز کی مکمل فراہمی نا ہونے کے باعث منصوبہ سست روی کا شکار ہے جوڈیشل ٹاور کی 10منزلیں مکمل، گرے سٹرکچر تیار کر لیا گیا سٹی جوڈیشل کمپلیکس کا تخمینہ ساڑھے 5 ارب روپے رکھا گیا تھا فنشنگ کے لئے 3 ارب روپے سے زائد درکار ہیں ، موجودہ رفتار سے کمپلیکس کی تکمیل میں مزید دو سال لگ سکتے ہیں ، زیر تعمیر سٹی جوڈیشل کمپلیکس میں 80 عدالتیں، مسجد، کیفے ٹیریا اور ججز پارکنگ شامل ہیں ، منصوبہ 26 کنال اراضی پر زیر تعمیر ہے ، ملتان کے جوڈیشل انفرسٹرکچر میں بہترین اضافہ ہے ۔تاہم سست روی اورفنڈز کی قلت منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ بن رہی ہے ۔ وقت گزرنے کے ساتھ تخمینہ لاگت بھی بڑھنے کا خدشہ ہے ، ماہرین قانون نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ منصوبہ کی تیز رفتار تکمیل یقینی بنانے کیلئے فنڈز کی بلاتعطل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ منصوبہ جلد فلاح عامہ کیلئے پیش کیا جاسکے ۔ انہوں مزید کہا کہ منصوبہ کی تکمیل سے ایک ہی چھت تلے تیز رفتار انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جاسکے گی ۔ وزیراعلیٰ پنجاب اس جانب توجہ کریں اور اپنی نگرانی میں منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں ۔دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ منصوبے کی تکمیل سے انصاف کی تیز تر فراہمی کے ذریعے مقدمات حل کرنے میں مدد ملے گی۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس کی اپیل کی ہے۔