صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹر میں گر کر جاں بحق ہونیوالے بچے کے لواحقین کو10لاکھ کا چیک پیش

  • ملتان
گٹر میں گر کر جاں بحق ہونیوالے بچے کے لواحقین کو10لاکھ کا چیک پیش

لودھراں(سٹی رپورٹر ) لودھراں کے ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تحصیل کہروڑپکا کے علاقے دھنوٹ کا دورہ کیا اور گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والے 7 سالہ بچے ریحان کے والدین سے اظہار تعزیت کیا۔

 وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ڈپٹی کمشنر نے مرحوم بچے کے والد کو 10 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ 7 سالہ ریحان کے دکھ میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے شاہ محمد جوئیہ، اسسٹنٹ کمشنر اصغر لغاری اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان