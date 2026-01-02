صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لائٹنگ،انتظامات بہتر بنانے کا حکم

  • ملتان
ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لائٹنگ،انتظامات بہتر بنانے کا حکم

مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کیلئے ہسپتال کو مزید بہتر کیا جائے گا :ملیحہ رشید

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے سال نو کے پہلے دن ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر کے علاوہ آپریشن تھیٹرز اور وارڈز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری یقینی بنائی گئی جبکہ ادویات کی دستیابی ممکن بنائی گئی۔ مریضوں سے حاصل فیڈ بیک مثبت رہا اور عملے کے رویے پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایم ایس ڈاکٹر عمارہ کو ہسپتال میں لائٹنگ اور دیگر انتظامات بہتر بنانے کے احکامات دیے اور کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کو مزید بہتر کیا جائے گا تاکہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کا صنعتی یونٹس کیخلاف کریک ڈاؤن ، ڈرینج لائنز میں پانی ڈالنے والوں کو نوٹس کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کا انعقاد

ٹو بہ :عوامی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد، ضروری احکامات جاری

شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

ایف ڈی اے کے ریٹائرڈ افسر کے اعزاز میںالوداعی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان