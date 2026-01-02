ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لائٹنگ،انتظامات بہتر بنانے کا حکم
مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کیلئے ہسپتال کو مزید بہتر کیا جائے گا :ملیحہ رشید
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے سال نو کے پہلے دن ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر کے علاوہ آپریشن تھیٹرز اور وارڈز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری یقینی بنائی گئی جبکہ ادویات کی دستیابی ممکن بنائی گئی۔ مریضوں سے حاصل فیڈ بیک مثبت رہا اور عملے کے رویے پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایم ایس ڈاکٹر عمارہ کو ہسپتال میں لائٹنگ اور دیگر انتظامات بہتر بنانے کے احکامات دیے اور کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کو مزید بہتر کیا جائے گا تاکہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔