  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر )ضلع ملتان میں کچہری نائٹ پوسٹ آفس کا افتتاح کیا گیااسماء حفیظ چیف پوسٹ ماسٹر ملتان جی پی او ،صدر ڈسٹرکٹ بار ملک جاویدعلی ڈوگر نے شبینہ ڈاک خانہ کا افتتاح کیا اس موقع پر ملک عدنان جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بارملتان ودیگر وکلاء نے شرکت کی ۔

