صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیہات میں بھی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا رہا :ثاقب علی

  • ملتان
دیہات میں بھی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا رہا :ثاقب علی

روزانہ کی بنیاد پر ستھرا پنجاب ٹیموں کی مانیٹرنگ کی جا رہی :فوکل پرسن کی گفتگو

مظفرگڑھ، ماہڑہ (سٹی رپورٹر ، نا مہ نگار )ستھرا پنجاب پروگرام معائنہ ٹیم کے سربراہ اور وزیراعلیٰ پنجاب  کے فوکل پرسن ثاقب علی نے مظفرگڑھ کا دورہ کیا اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے ملاقات کی۔ستھرا پنجاب پروگرام معائنہ ٹیم کے سربراہ نے وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات پر ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی کاوشوں کو سراہا۔ شہر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات، فیلڈ آپریشنز اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یوسف چھینہ بھی موجود تھے ۔ستھرا پنجاب پروگرام معائنہ ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم اقدام ہے جس سے تمام اضلاع میں شہروں کے ساتھ دیہات میں بھی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔روزانہ کی بنیاد پر ستھرا پنجاب ٹیموں کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان