صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بار الیکشن،امیدوارو ں کی حتمی فہرست جاری

  • ملتان
بار الیکشن،امیدوارو ں کی حتمی فہرست جاری

جلال پورپیروالہ (نامہ نگار) بار ایسوسی ایشن جلال پور کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں الیکشن بورڈ نے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر کے حتمی فہرست جاری کر دی ہے ۔

صدارتی نشست پر موجودہ صدر منور خان لنگاہ اور جام خدا بخش برار کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نائب صدارت کیلئے جام الٰہی بخش سجاد، شیخ فیاض حسین اور ملک نعیم عباس کچالہ جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے خواجہ آصف الرحمٰن، ملک جعفر کھاکھی اور یوسف خان امیدوار ہیں۔ فنانس سیکرٹری اشفاق کھاکھی بلا مقابلہ منتخب ہوں گے ۔ جوائنٹ اور لائبریری سیکرٹری، آڈیٹر اور مجلس عاملہ کی نشستوں کے لیے بھی امیدوار فہرست میں شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ ایکسائز کی کارروائی غیر رجسٹرڈ اور ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا

ناقص صفائی پر اظہار برہمی کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

ماحولیاتی چیلنجز پر ہر فرد کو درخت ضرور لگانے ہونگے ، اشفاق نذر

ایف بی آر کی ہراسمنٹ قبول نہیں: ڈاکٹرمیاںزاہد محمود

منشیات فروش گرفتار 200لٹرولائتی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان