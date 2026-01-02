صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی ، مخالف کے تشدد سے مسیحی عامل ہلاک،2زخمی

  • ملتان
وہاڑی ، مخالف کے تشدد سے مسیحی عامل ہلاک،2زخمی

انور ،عرفان ،رشید، ندیم،سیموئیل کے تشدد سے سلطان مسیح دم توڑ گیا

 وہاڑی(نمائندہ خصوصی )مسیحی عامل مخالفین کے تشددسے جاں بحق،دوزخمی پولیس نے 5 افرادکے خلاف مقدمہ درج کرلیاہے ۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب 9بجے نواحی گاؤں 187ای بی کے معروف عامل باباسلطان مسیح کابھتیجااشفاق گلی میں موجودتھا کہ دیہہ ہذاکاہی رہائشی نوازمسیح کااس سے جھگڑاہوگیا۔شورکی آوازسن کر بابا سلطان مسیح اوراس کابھائی اعجازموقع پرگئے اوران میں بیچ بچاؤ کروانے لگے اس دوران انورمسیح، عرفان مسیح،رشیدعرف کاکو،ندیم اورسیموئیل مسلح ہائے ڈنڈے سوٹے اورپختہ اینٹیں وہاں آگئے اورباباسلطان وغیرہ پر تشدد کرناشروع کردیاجس کے نتیجہ میں بابا سلطان موقع پرہی تشددکی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیاجبکہ نہال مسیح اور بہارش مسیح زخمی ہوگئے ۔اطلاع ملنے پرپولیس نے موقع پرپہنچ کرلاش اورزخمیوں کوہسپتال منتقل کردیا۔ ملزم فرارہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان