صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماسٹر پلان کے تحت زرعی رقبہ محفوظ بنایا جائے گا : لیاقت گیلانی

  • ملتان
ماسٹر پلان کے تحت زرعی رقبہ محفوظ بنایا جائے گا : لیاقت گیلانی

نئی کالونیوں کی اجازت معیار پر پورا اترنے کے بعد دی جائیگی:ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خسرہ نوٹیفائی ،ماسٹر پلاننگ کے نقشہ جات نمایاں جگہوں پر آویزاں کرنیکی ہدایات

لودھراں (سٹی رپورٹر ) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ لینڈ یوز زوننگ پلان کے نفاذ سے متعلق اجلاس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز ارم شہزادی، فیصل ولید، رمضان خان اور میونسپل اداروں کے افسران نے شرکت کی۔اے ڈی سی جی لیاقت علی گیلانی نے کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق لودھراں ماسٹر پلان کے تحت زرعی رقبہ محفوظ بنایا جائے گا اور اربن علاقوں میں روڈ ماسٹر پلان کے تحت ہی نئی کالونیوں کی منظوری دی جائے گی۔ انہوں نے مستقبل کی منصوبہ بندی کے ذریعے ضلع کی تینوں تحصیلوں میں شاہراہوں کو کھلا کرنے ، ریونیو سٹاف کے خسرے ایک ہفتے میں نوٹیفائی کرنے اور ماسٹر پلاننگ کے نقشہ جات نمایاں جگہوں پر آویزاں کرنے کی ہدایات دیں۔مزید کہا گیا کہ ماسٹر پلان کے تحت ریونیو سسٹم اپڈیٹ کیا جائے گا، چھوٹی شاہراہوں میں توسیع ہوگی جس سے آمدورفت آسان ہو گی، زرعی رقبہ صرف زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، اور نئی کالونیوں کی اجازت مطلوبہ معیار پر پورا اترنے کے بعد ہی دی جائے گی۔ متعلقہ افسران کو اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن