صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہروڑ پکا میں ٹریفک جرمانے سے شہری کو دل کا دورہ

  • ملتان
کہروڑ پکا میں ٹریفک جرمانے سے شہری کو دل کا دورہ

کہروڑ پکا (نمائندہ دنیا )کہروڑ پکا میں ٹریفک پولیس کی جانب سے چار ہزار روپے کا چالان کیے جانے کے دوران شہری کو مبینہ دل کا دورہ پڑ گیا۔۔۔

متاثرہ شہری اپنی بہن کو اکیڈمی سے گھر لے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے روکا گیا، جس پر حالت بگڑ گئی۔ اطلاع پر ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور فوری طبی امداد فراہم کرکے شہری کی جان بچائی۔ شہری ہوش میں آ گیا۔ واقعے کے بعد شہریوں اور تاجروں نے بھاری ٹریفک جرمانوں پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ سخت جرمانے کاروباری سرگرمیوں اور عوام کی روزمرہ زندگی میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ صحت و ماحولیات کی غفلت ، نشاط آباد پل کے قریب میڈیکل ویسٹ پھینک دیا گیا

مضر صحت خوراک بنانیوالوں کو 28 کروڑ کے جرمانے

کمشنر کا شہر بھر کا دورہ، الائیڈ ہسپتال ٹو کے نئے بلاک کا معائنہ

فیڈ ملز کی انسپکشن، لائیوسٹاک ایکٹ پر عملدرآمد کا جائزہ

گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

کمشنر نے گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل کی سائٹس کا دورہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن