صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عرس میلہ نورشاہ تلائی آج سے شروع

  • ملتان
عرس میلہ نورشاہ تلائی آج سے شروع

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)حضرت بابا نورشاہ قلندر کی یاد میں ضلع کوٹ ادو کا تاریخی و ثقافتی میلہ نورشاہ تلائی آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔۔

 جو 6 جنوری تک جاری رہے گا، میلے کے آغاز کے ساتھ ہی مزار کے احاطہ اور گرد و نواح میں میلہ کی رونقیں بحال ہو گئیں، منیاری، مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز سج گئے ہیں جبکہ عوامی تفریح کے لیے لکی ایرانی سرکس، دھوم سرکس، جھولے اور تھیٹرز بھی میلے کا حصہ ہیں، میلے میں اونٹوں کی کشتیاں، پہلوانوں کی دیسی کشتیوں کے دنگل، گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، اونٹوں کا ناچ، لمبی کھیڈ، کبڈی اور وزن اٹھانے جیسے روایتی کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:ڈپٹی کمشنر کا اربن بیوٹیفکیشن پروجیکٹ کا دورہ

پیرا فورس میں امیدواروں کی بھرتی کے دوسرے مرحلے کا آغاز

آ رپی او کی ڈی پی او آ فس میں کھلی کچہری ، لو گوں کے مسائل سنے

اعلیٰ کارکردگی والے افسروں اور ملازمین میں سرٹیفکیٹس تقسیم

میانوالی:موٹر سائیکل چور وں نے نئی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا

شاہپور: بجلی چور گرفتار تھانوں میں مقدمات درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل