صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج اور روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبوں پر کام تیز

  • ملتان
سیوریج اور روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبوں پر کام تیز

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر,نامہ نگار )ضلعی انتظامیہ کی خصوصی توجہ سے سیوریج اور روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبوں پر کام تیز کر دیا گیا ہے ، ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈسٹرکٹ جیل روڈ کے۔۔

 تعمیراتی کام کا اچانک معائنہ کیا، اس موقع پر بتایا گیا کہ سیوریج لائن بچھانے کے بعد چار ہزار فٹ کارپٹ روڈ کا کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے ، ڈسٹرکٹ آفیسر آئی اینڈ ایف زین علی نے جاری منصوبوں بارے بریفنگ دی، ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ شہر میں سڑکوں اور سیوریج کے منصوبے مقررہ ڈیڈ لائن میں ہر صورت مکمل کیے جائیں، منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جائے اور ناقص میٹریل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل