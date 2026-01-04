صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد منشیات فروش گرفتار،شراب برآمد

  • ملتان
متعدد منشیات فروش گرفتار،شراب برآمد

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔۔۔

 مختلف تھانوں کی کاروائی کے دوران بڑے پیمانے پر غیر قانونی منشیات اور شراب برآمد کی گئی۔تفصیلات کے مطابق چہلیک پولیس نے ملزم خالد سے 5 لٹر شراب ضبط کی، ممتاز آباد پولیس نے ملزم عبدالستار سے 10 لٹر، اور ملزم عمر جاوید سے 20 لٹر شراب برآمد کی۔

 ممتاز آباد پولیس نے ملزم نعیم سے 80 گرام آئس بھی قبضے میں لی۔ مخدوم رشید پولیس نے ملزم عرفان سے 1100 گرام ہیروئن، صدر شجاع آباد پولیس نے ملزم بلال سے 1010 گرام ہیروئن اور ملزم اللہ دتہ سے 10 لٹر شراب برآمد کی۔سٹی جلالپور پولیس نے ملزم رفیق سے 10 لٹر شراب، شاہ رکن عالم پولیس نے ملزم مبین سے 15 لٹر اور ملزم شاہ زیب سے 25 لٹر شراب قبضے میں لی۔ ڈی ایچ اے پولیس نے ملزم میر باز سے 1100 گرام ہیروئن، الپہ پولیس نے ملزم سے 1050 گرام آئس اور قادرپورراں پولیس نے ملزم محمد خان سے شراب برآمد کی۔

 

