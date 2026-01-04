صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی،ایک جاں بحق، دو زخمی

  • ملتان
موٹرسائیکل الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی،ایک جاں بحق، دو زخمی

کامران موقع پر چل بسا،زخمی 7 سالہ رستم اور 28 سالہ ظفر اقبال ہسپتال منتقل

لودھراں(سٹی رپورٹر)بچے کو بچاتے ہوئے تیز رفتار موٹرسائیکل الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی۔ ایک جاں بحق، دو زخمی ۔ریسکیو 1122ذرائع کے مطابق ہفتہ کے روز پرانا حویلی نصیر خاں روڈ مرلہ چوک کے قریب تیز رفتار موٹرسائیکل جس پر دو افراد سوار تھے ، اچانک سڑک پر آنے والے بچے سے بچنے کی کوشش میں بے قابو ہو کر الیکٹرک پول سے جا ٹکرائی۔حادثے کے نتیجے میں 30 سالہ کامران جوکہ دھنوٹ کا رہائشی تھا، موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 7 سالہ رستم اور 28 سالہ ظفر اقبال شدید زخمی ہو گئے ۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ جائے حادثہ پر پہنچ گیا اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال لودھراں منتقل کر دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف سیون پارک میں پہلی نامیاتی مارکیٹ کا انعقاد

سی ٹی ڈی انسدادِ دہشتگردی آپریشن تیز کرے ،آ ئی جی اسلام آباد

بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دیکر شہریوں کو لوٹنے والاایجنٹ گرفتار

8ملزم گرفتار،38لٹر شراب،ساڑھے 6کلو چرس،اسلحہ برآمد

موٹر سائیکل کی ٹکر سے بچہ شدید زخمی

منشیات سپلائر کو 9سال قید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل