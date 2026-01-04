صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان گڑھ میں نکاسی آب کا نظام مکمل ناکارہ،گندا پانی جمع

  • ملتان
خان گڑھ میں نکاسی آب کا نظام مکمل ناکارہ،گندا پانی جمع

بستی مہدی شاہ اور آتی کلاں میں کھلے نالے خطرے کا باعث، نوٹس کی اپیل

خان گڑھ (نامہ نگار) خان گڑھ کے علاقے بستی مہدی شاہ اور آتی کلاں گورنمنٹ ہائی سکول والی گلی میں نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے ۔ پچھلی حکومت کے دور میں بنائے گئے کھلے نالے تاحال بغیر ڈھکن اور ادھورے چھوڑ دئیے گئے ،علاقہ مستقل خطرے کی زد میں آ چکا ہے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بچے ، بزرگ اور راہگیر ان نالوں میں گرنے سے بال بال بچتے ہیں اور متعدد شہری زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ گلیوں میں جمع شدہ گندا پانی، کیچڑ اور تعفن نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا ہے اور یہاں تک کہ جنازوں کو لے جانا بھی ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے ۔مکینوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کے دنوں میں بلند و بانگ دعوے کرنے والے سیاستدان کامیابی کے بعد عوام کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ متعدد بار نشاندہی کے باوجود متعلقہ محکمے اور نمائندے مجرمانہ خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔عوام نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور اسسٹنٹ کمشنر سے فوری نوٹس لینے اپیل کی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مسئلہ حل نہ ہو اتو کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ ڈویلپمنٹ پلان سے عوامی مسائل ختم :وزیر بلدیات

سیالکوٹ:مریض سے رقم لینے پر 2 ایکسرے ٹیکنیشن معطل

قائد اعظم ڈویژنل پبلک ہائیر سیکنڈری او لیو ل سکول کا افتتاح

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

ڈسکہ :سبزی منڈی جاتے شخص کو نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

ڈسکہ :ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 3افراد شدیدزخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل