صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہروڑپکا میں کمسن بچے پر کتے کا حملہ، حالت تشویش ناک

  • ملتان
کہروڑپکا میں کمسن بچے پر کتے کا حملہ، حالت تشویش ناک

بچے کو فوری ویکسین، IVIG کا انتظام، آوارہ کتوں کی تلفی مہم تیز کرنیکی ہدایت

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا)موضع بکھری بستی بناں میں کمسن بچے پر آوارہ کتے کے حملے کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا، جس میں چھ سالہ محمد زہیب شدید زخمی ہو گیا۔ بچے کو چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر گہرے زخم آئے ، جس کے بعد اہلِ علاقہ کے جمع ہونے پر کتا موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمی بچے کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کہروڑپکا منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویش ناک بتائی گئی۔ہسپتال میں ڈاکٹروں نے بچے کو بروقت طبی امداد فراہم کرتے ہوئے اینٹی ریبیز ویکسین لگائی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر کہروڑپکا محمد اصغر اقبال لغاری نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تحصیلدار کو ہسپتال بھیجا، جنہوں نے بچے کی خیریت دریافت کی اور ڈاکٹرز کو علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اسپیشل ویکسین IVIG کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے تاکہ کسی ممکنہ پیچیدگی سے بچا جا سکے ۔دریں اثنا علی پور کانجو میں بھی آٹھ سالہ محسن کو کتے نے کاٹ لیا، جسے طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف سیون پارک میں پہلی نامیاتی مارکیٹ کا انعقاد

سی ٹی ڈی انسدادِ دہشتگردی آپریشن تیز کرے ،آ ئی جی اسلام آباد

بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دیکر شہریوں کو لوٹنے والاایجنٹ گرفتار

8ملزم گرفتار،38لٹر شراب،ساڑھے 6کلو چرس،اسلحہ برآمد

موٹر سائیکل کی ٹکر سے بچہ شدید زخمی

منشیات سپلائر کو 9سال قید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل