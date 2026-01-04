کپاس کی سالانہ نمو میں18 فیصد اضافہ،مارکیٹ میں43.5ملین گانٹھوں کی آمد
پاکستان کی ٹیکسٹائل اور اسپننگ انڈسٹری کیلئے سالانہ 14سے 15ملین گانٹھوں کی ضرورت،فی ایکڑ پیداوارکو بہتر بنانے کی اشد ضرورت،ملک سہیل طلعت کی گفتگو
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان بزنس فورم (پی بی ایف) نے کہا ہے کہ پاکستان کا کاٹن سیکٹر 2025 کے سیزن کے دوران بتدریج بحالی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ، جس کی مدد فصلوں کی بہتر آمد اور مارکیٹ میں بہتر جذب کی وجہ سے ہوئی ہے ۔ 31 دسمبر 2025 تک کپاس کی قومی آمد کے مجموعی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آمد تقریباً 5.43 ملین گانٹھوں تک پہنچ گئی ہے ، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران تقریباً 4.55 ملین گانٹھوں کے مقابلے میں تقریباً 18 فیصد کے سال بہ سال اضافے کی عکاسی کرتی ہے ۔ پی بی ایف جنوبی پنجاب کے چیئرمین، ملک طلعت سہیل نے نوٹ کیا کہ یہ وصولی بنیادی طور پر پنجاب کے اہم کپاس اگانے والے علاقوں سے زیادہ آمد کے ساتھ ساتھ سندھ کی جانب سے مستحکم شراکت کی وجہ سے ہوئی ہے ۔ آمد میں اضافے نے زیادہ دباؤ والے حجم میں ترجمہ کیا ہے ، جبکہ فیکٹری کے زیر انتظام سٹاک نصف ملین گانٹھوں سے نیچے رہتے ہیں، جو تجویز کرتے ہیں کہ سپلائی ضرورت سے زیادہ جمع کئے بغیر مقامی مارکیٹ سے جذب ہو رہی ہے ۔
سیزن کے دوران محدود برآمدی نقل و حرکت ایک محتاط انداز کی مزید عکاسی کرتی ہے جس کا مقصد مقامی دستیابی کو یقینی بنانا ہے ۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل اور اسپننگ انڈسٹری کو موثر انداز میں کام کرنے کے لیے سالانہ 14 سے 15 ملین گانٹھوں کی کپاس کی ضرورت ہوتی ہے ۔ سہیل نے کہا کہ 2025 میں ریکارڈ کی گئی بہتر کارکردگی کے باوجود، گھریلو دستیابی اس ضرورت کے صرف ایک حصے پر محیط ہے ، جو درآمدات کو سپلائی مکس کا ایک ناگزیر جزو بناتی ہے ۔ یہ ساختی فرق پیداواری لاگت اور زرمبادلہ کے وسائل پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے ۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ اس کمی کو دور کرنے کے لئے قلیل مدتی مداخلتوں کے بجائے مستقل، طویل مدتی پالیسی کی حمایت کی ضرورت ہے ۔ فی ایکڑ پیداوار کو بہتر بنانا ایک ترجیح بنی ہوئی ہے ۔