سکندرآباد: لوڈر رکشے میں چادر پھنسنے سے ڈرائیور جاں بحق
مقامی رہائشی 25 سالہ محمد جمال لکڑیاں لے جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا
سکندرآباد (نامہ نگار) ایک المناک حادثے میں لوڈر رکشے کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ بستی مٹھو کا رہائشی 25 سالہ محمد جمال اپنے لوڈر رکشے میں لکڑیاں لوڈ کر کے لے جا رہا تھاکہ اچانک اس کی چادر لوڈر رکشے کی چین میں پھنس گئی جس کے نتیجے میں محمد جمال موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش کو سول ہسپتال منتقل کیا۔ واقعے نے مقامی افراد میں خوف اور غم کا ماحول پیدا کر دیا۔