صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ اٹھا کر چلنے والے دو افراد کے خلاف مقدمات

  • ملتان
ناجائز اسلحہ اٹھا کر چلنے والے دو افراد کے خلاف مقدمات

بورے والا(سٹی رپورٹر )ناجائز اسلحہ اٹھا کر ویڈیو بنانے کے شوقین دو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔تفصیل کے مطابق تھانہ ماڈل ٹاون پولیس کو عزیز آباد میں مسلح نوجوان کی موجودگی کی اطلاع ملی جو کہ کسی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔۔۔

 جس پر ایس ایچ او راو مہتاب عالم کی زیر نگرانی پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کرکے تلاشی لی تو اس سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ملزم کی شناخت دانش جٹ سکنہ حبیب کالونی کے نام سے ہوئی تھانہ صدر پولیس نے ایس ایچ او حسن آفتاب کیانی کی زیر نگرانی مسلح نوجوان کی ظفر کالونی کے قریب موجودگی کی اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا تو مسلح نوجوان ذیشان سکنہ 515 ای بی بوریوالا چکمہ دے کر فرار ہو گیا دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاون اور تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر