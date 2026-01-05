ناجائز اسلحہ اٹھا کر چلنے والے دو افراد کے خلاف مقدمات
بورے والا(سٹی رپورٹر )ناجائز اسلحہ اٹھا کر ویڈیو بنانے کے شوقین دو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔تفصیل کے مطابق تھانہ ماڈل ٹاون پولیس کو عزیز آباد میں مسلح نوجوان کی موجودگی کی اطلاع ملی جو کہ کسی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔۔۔
جس پر ایس ایچ او راو مہتاب عالم کی زیر نگرانی پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کرکے تلاشی لی تو اس سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ملزم کی شناخت دانش جٹ سکنہ حبیب کالونی کے نام سے ہوئی تھانہ صدر پولیس نے ایس ایچ او حسن آفتاب کیانی کی زیر نگرانی مسلح نوجوان کی ظفر کالونی کے قریب موجودگی کی اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا تو مسلح نوجوان ذیشان سکنہ 515 ای بی بوریوالا چکمہ دے کر فرار ہو گیا دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاون اور تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔