صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی و چوری کی چھ وارداتیں، شہری عدم تحفظ کا شکار

  • ملتان
ڈکیتی و چوری کی چھ وارداتیں، شہری عدم تحفظ کا شکار

وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ضلع کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوری کی چھ وارداتوں نے شہریوں کو عدم تحفظ کا شکار بنا دیا ہے۔

 تھانہ صدر کی حدود میں ڈاکو نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے ، جبکہ تھانہ گگو، ساہوکا اور دیگر علاقوں میں موٹرسائیکل رکشہ، کھاد، لکڑی، زرعی اوزار اور مویشی چوری کر لیے گئے ۔پولیس کے مطابق تمام وارداتوں کی تفتیش جاری ہے ۔ متاثرین نے ڈی پی او وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ گشت کے نظام کو مؤثر بنایا جائے تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر