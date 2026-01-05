چوری ،ڈکیتی کے واقعات میں اضافہ، شہری سراپا احتجاج
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سیتل ماڑی کے علاقے میں نامعلوم افراد نے شاہد کے گھر سے نقدی اور زیورات چوری کئے ، جبکہ اسی علاقے میں نرگس کے گھر سے بھی نقدی و زیورات لے گئے۔
تھانہ نیو ملتان کے علاقے میں نامعلوم افراد نے معراج کی موٹر سائیکل اور شیراز کا موبائل فون چوری کیا۔ تھانہ شاہ رکن عالم کے علاقے میں رضوان کا موبائل فون چوری ہوگیا، اور تھانہ گلگشت کے علاقے میں احسن کے گھر سے گھریلو سامان اور راشد کا موبائل فون چوری کیا گیا۔تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقے میں اصغر کے گھر سے نقدی و زیورات جبکہ احمد کا موبائل فون چھین لیا گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں نامعلوم افراد نے عابد کے گھر سے نقدی و زیورات لوٹ کر فرار ہوگئے ، اور تھانہ الپہ کے علاقے میں راشد کے گھر سے نقدی و زیورات چرائے گئے ۔تھانہ مخدوم رشید کے علاقے میں نامعلوم افراد نے موٹر وے کی جالی چوری کی جبکہ مسلح افراد نے کاشف سے نقدی اور موبائل فون چھین لئے ۔ تھانہ مظفر آباد کے علاقے میں طاہر کے گودام سے سامان چوری ہوا اور اکرم سے نقدی و موبائل فون چھینا گیا۔ تھانہ قطب پور کے علاقے میں مسلح افراد نے عباس کی اہلیہ سے زیورات چھین لئے۔