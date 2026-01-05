حکومت مل کو ترقی وخوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے کوشاں،محمد ناصر بھٹی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رہنما محمدناصر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہاکہ مسلم لیگ ن کی موجودہ حکومت ملک وقوم کو ترقی وخوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے بھرپور اقدامات کررہی ہے۔۔۔
مسلم لیگ ن عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور عوام کے دیرینہ مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کئے جارہے ہیں ۔ان خیالات کااظہا رانہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا ۔انہوں نے مزیدکہاکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر قیادت ستھرا پنجاب پروگرام کا میابی سے جاری ہے اور اس کے مثبت اثرات شہری و دیہی علاقوں میں صاف ستھری صورتحال کے طورپر نظر آرہے ہیں۔