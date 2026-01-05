صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آئی ایس پی مستحقین کے وائلٹ اکاؤنٹ سم کے لیے ہدایات

  • ملتان
بی آئی ایس پی مستحقین کے وائلٹ اکاؤنٹ سم کے لیے ہدایات

ماہڑہ (نامہ نگار)بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تمام مستحق بینیفشریز کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وائلٹ اکاؤنٹ کی سم صرف اور صرف بی آئی ایس پی کے مقررہ سرکاری کیمپوں سے حاصل کی جائے۔

 یہ سم مکمل طور پر بلا معاوضہ فراہم کی جا رہی ہے ۔ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر بی آئی ایس پی مظفرگڑھ فرخ ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستحق افراد کسی بھی صورت میں اپنا وائلٹ اکاؤنٹ آن لائن نہ بنوائیں اور نہ ہی کسی دکان یا شاپ سے سم حاصل کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وائلٹ اکاؤنٹ کی سم صرف سرکاری کیمپوں پر ہی دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مچھروں کی بہتات،ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ،جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی

ضلع کوہستان لوئر کے مکینوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ

تعلیم ہی متوازن معاشرے کی واحد ضمانت ،وزیراعلیٰ

مفتی منیب الرحمن کے ہاتھوں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کا سنگِ بنیاد

شطرنج کارنر اور اسٹریٹ لائبریری تباہ حالی کا شکار

جوبلی لائف انشورنس کا کراچی یونائیٹڈ سے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر