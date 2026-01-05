ترقیاتی کاموں کے باعث مختلف فیڈرز سے بجلی فراہمی بند رہے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹی نینس پروگرام، گرڈ سٹیشنوں کی سالانہ و ششماہی مرمت اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث 5 اور 6 جنوری 2026ء کو مختلف اوقات میں متعدد فیڈرز سے بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔
صارفین بجلی بندش کے شیڈول سے متعلق معلومات میپکو کی ویب سائٹ اور فیس بک پیج سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ترجمان کے مطابق 5 جنوری کو ملتان سرکل کے 11کے وی انڈسٹریل اسٹیٹ ٹو، پیر فخر علی، پیر حسن سوالی، صابرہ، محمد پور اور کوٹ رب نواز فیڈرز سے صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ 11 کے وی ایس ٹی ایم، قائد اعظم، ملتان روڈ، 19 کسی، ڈوگر، اکبر شاہ، نیو گرے والا، ماڈل ٹاؤن، بُچ ولاز، واپڈا ٹاؤن فیز ون اور عمر فاروق فیڈرز سے ساڑھے 9 بجے صبح سے ڈیڑھ بجے دوپہر تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔