ہسپتالوں میں مثالی صفائی، ضلعی انتظامیہ کا جامع آپریشن
عمارتوں،وارڈز،داخلی وخارجی راستوں،احاطوں کو بھاری مشینری سے کلین اپ کیا
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ضلعی انتظامیہ اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ہسپتالوں اور مراکز صحت میں مثالی صفائی انتظامات کو یقینی بنانے کے لئے بھرپور صفائی آپریشن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں شہر بھر کے سرکاری ہسپتالوں، بنیادی مراکز صحت اور مختلف عوامی مقامات پر جامع صفائی اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں تاکہ مریضوں اور شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ضلعی انتظامیہ کی ہدایات پر ہسپتالوں کی عمارتوں، وارڈز، داخلی و خارجی راستوں، روٹس اور احاطوں میں بھاری مشینری کے ذریعے صفائی، سکریپنگ اور ویسٹ کلیئرنس کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ۔ صفائی آپریشن کے دوران پرانی گندگی، کائی اور کوڑا کرکٹ کو مکمل طور پر ہٹایا جا رہا ہے جبکہ نکاسی آب کے نظام کی بہتری پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔اسی سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور ہسپتالوں سمیت عوامی مقامات پر جاری صفائی آپریشن کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی کے معیار کا جائزہ لیتے ہوئے عملے کو ہدایت کی کہ صفائی کے عمل میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے کہا کہ ہسپتالوں میں صفائی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لئے مانیٹرنگ کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔