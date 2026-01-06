صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا ملتان ملازمین کا تنخواہوں میں تاخیر پر احتجاج

  • ملتان
واسا ملتان ملازمین کا تنخواہوں میں تاخیر پر احتجاج

فنانس برانچ کی ناقص کارکردگی پر ملازمین اور یونین کے شدید تحفظات

ملتان (خصوصی رپورٹر)واسا ملتان کے واٹر سپلائی ڈویژن کے ملازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر شدید تشویش ہے ۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ فنانس برانچ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے تنخواہیں ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہیں، جس سے مالی مشکلات اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ملازمین نے منیجنگ ڈائریکٹر اور ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر واسا سے اپیل کی ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ بروقت تنخواہوں کی ادائیگی ممکن بنائی جا سکے ۔دوسری جانب ورکر ویلفیئر یونین نے بھی ملازمین کی تنخواہوں میں لاپرواہی پر شدید افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ یونین نے کہا کہ موجودہ معاشی دباؤ کے دوران بروقت تنخواہوں کی عدم ادائیگی ملازمین کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے ۔یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ فنانس برانچ کی کارکردگی میں بہتری لائی جائے اور آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لئے مؤثر اقدامات کئے جائیں۔ اس اقدام سے ملازمین کی مالی مشکلات کم ہوں گی اور ادارے میں کام کا ماحول بہتر ہوگا۔

 

