پی سی بی انٹر کلب کرکٹ، فرینڈز اور لاسال کلب کامیاب

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام جاری پی سی بی انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں فرینڈز کلب اور لاسال کلب نے۔۔

 اپنے اپنے میچز جیت لئے ۔ پہلے میچ میں فرینڈز کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 310 رنز کا بڑا مجموعہ سکور کیا۔ گلگشت گرین اینڈ وائٹ کی ٹیم 151 رنز کے مجموعی سکور پر ڈھیر ہو گئی ۔دوسرے میچ میں لاسال کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 250 رنز بنائے ۔ پینتھر شجاع آباد کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز ہی بنا سکی۔ 

 

