میلسی میں بلاوجہ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش ،شہریوں کو مشکلات
میلسی (نامہ نگار) اخبار فروش یونین کے جنرل سیکرٹری اسدر خان شیروانی نے کہا ہے کہ واپڈا فرسٹ فسٹ کے علاقے محلہ صدیق اکبر میں اکثر بلاوجہ بجلی بند کر دی جاتی ہے جس سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔
غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے باعث نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ اخبار فروش، دکاندار اور طلبہ بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔اسدر خان شیروانی نے بتایا کہ بار بار بجلی کی بندش سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اور شہری ذہنی و جسمانی اذیت میں مبتلا ہیں۔ خصوصاً اخبار فروشوں کو روزانہ کی بنیاد پر کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ، طلبہ اور دکاندار معمولات زندگی درست طور پر جاری رکھنے میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں۔انہوں نے واپڈا حکام سے مطالبہ کیا کہ محلہ صدیق اکبر میں بلاوجہ بجلی کی بندش کا فوری نوٹس لیا اور بجلی کی ترسیل کو مستقل اور باقاعدہ بنایا جائے ۔