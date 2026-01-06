صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ پر تقریب، ملکی ترقی وخوشحالی کیلئے دعا

  • ملتان
ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ پر تقریب، ملکی ترقی وخوشحالی کیلئے دعا

عبدالحکیم(نامہ نگار، سٹی رپورٹر ) شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کے موقع پر پیپلز پارٹی عبدالحکیم کے زیرِ اہتمام تقریب ہوئی۔۔۔

، صدارت پارٹی صدر چوہدری مقصود احمد نے کی۔پارٹی رہنما حکیم مختیار، شہزاد قیوم، اشفاق کمبو، افضل نوناری ، فیصل جاوید اور بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی خدمات اور ملکی جمہوریت کے لیے دی گئی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مغفرت اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔

 

 

