ڈلن بنگلہ بنیادی سہولتوں سے محروم ایک لاکھ آبادی مشکلات کا شکار

  • ملتان
ڈلن بنگلہ بنیادی سہولتوں سے محروم ایک لاکھ آبادی مشکلات کا شکار

بورے والا (سٹی رپورٹر) عوامی نمائندوں کی بے حسی اور انتظامی غفلت کے باعث تحصیل بورے والا کا اہم تجارتی و رہائشی علاقہ ڈلن بنگلہ آج بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے ، شہریوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے ۔۔۔۔

 ایک لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اس علاقے میں پینے کے صاف پانی، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں میسر نہیں۔ اہل علاقہ احمد کھرل، عاشر بٹ، خالد جاوید، کاشف جٹ، اسلم چوہان اور عرفان بٹ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹس نہ ہونے کے باعث شہری میلوں دور سے صاف پانی لانے پر مجبور ہیں، زیر زمین پانی کی خرابی سے امراض جنم لے رہے ہیں،آج تک علاقے میں کوئی گورنمنٹ ہائی سکول قائم نہیں ہو سکا، ڈسپنسری یا بنیادی مرکز صحت بھی موجودنہیں۔ اہل علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

