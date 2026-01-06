صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حلقہ کی محرومیاں دور کرنا پہلی ترجیح:اختر ملک

  • ملتان
حلقہ کی محرومیاں دور کرنا پہلی ترجیح:اختر ملک

ٹاٹے پور (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رہنما و سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے کہا ہے کہ حلقہ کی محرومیاں دور کرنا پہلی ترجیح ہے ،علاقائی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔۔۔

 ،ہماری سیاست عوامی خدمت پر مبنی ہے ، عوام کے مسائل بروقت ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنے انتخابی حلقہ پی پی 219 کی مختلف یونین کونسل میں وفات پا جانے والوں کے گھروں میں جاکر الگ الگ فاتحہ خوانی کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی ۔ڈاکٹر اختر ملک نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن عوامی جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کی آواز بن کر ان کی خدمت کی اور کررہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی انتھک محنت کی وجہ سے پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایف بی آرکے زیر اہتمام کراچی میں ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ سیمینار

کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے ونٹر کٹس کی فراہمی کا آغاز

سیاحت میں بہتری ،شہر کی خوبصورتی اولین ترجیح ،ڈی سی مری

ڈی سی چکوال کا دورہ ڈوہمن برج ، روڈ سیفٹی کے مؤثر اقدامات یقینی بنانیکی ہدایت

نوجوانوں پر سرمایہ کاری ملک کے مستقبل کیلئے اہم ،شزا فاطمہ

پاک فوج کی بدولت مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے آ یا ، وزیر اعظم آزادکشمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس