حلقہ کی محرومیاں دور کرنا پہلی ترجیح:اختر ملک
ٹاٹے پور (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رہنما و سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے کہا ہے کہ حلقہ کی محرومیاں دور کرنا پہلی ترجیح ہے ،علاقائی تعمیر و ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔۔۔
،ہماری سیاست عوامی خدمت پر مبنی ہے ، عوام کے مسائل بروقت ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنے انتخابی حلقہ پی پی 219 کی مختلف یونین کونسل میں وفات پا جانے والوں کے گھروں میں جاکر الگ الگ فاتحہ خوانی کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی ۔ڈاکٹر اختر ملک نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن عوامی جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کی آواز بن کر ان کی خدمت کی اور کررہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی انتھک محنت کی وجہ سے پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔